De Santis: “Cessione di Amrabat permetterebbe di fare un’altra operazione. Boga e Brekalo? Ottime soluzioni per Italiano”

L’agente FIFA e procuratore Lorenzo De Santis analizza alcune tematiche del mercato della Fiorentina a Lady Radio: “La cessione di Amrabat permetterebbe di sostituirlo e fare anche un’altra operazione. Parliamo di cifre importanti per il marocchino, entrerebbero tanti soldi nelle casse e la Fiorentina avrebbe spazio di manovra. La dirigenza viola sta però chiaramente valutando le opportunità del mercato a prescindere da questo”.

Ha quindi aggiunto: “Boga e Brekalo sono nomi che conoscono già il campionato e porterebbero maggiori soluzioni ad Italiano, sono mosse corrette. Considerato il calendario intenso e fitto, dopo le problematiche di Gonzalez e Sottil, una freccia in più all’arco può essere assai utile. Mi aspetto che Gonzalez possa svoltare nel 2023. L’argentino ha tutto per andare vicino alla doppia cifra di gol e assist, spero che possa essere il miglior acquisto per la viola il suo rientro, con la speranza che possa arrivare anche un ulteriore contributo dal mercato”.