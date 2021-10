De Santis: “Dopo le critiche post Venezia, è giusto elogiare la Fiorentina. Gonzalez può fare ancora meglio, su Vlahovic…”

L’operatore di mercato Lorenzo De Santis ha commentato la vittoria della Fiorentina contro il Cagliari a Lady Radio.

Queste le sue parole: “Bisogna rimarcare la prestazione della squadra di Italiano: com’è stato giusto criticarla dopo la trasferta di Venezia, adesso è altrettanto giusta criticarla. La Fiorentina ha delle potenzialità importanti nonostante delle carenze evidenti a livello di alternative. Gonzalez a destra? La verità è che l’argentino può ricoprire tutti i ruoli del reparto offensivo. Può fare ancora meglio, perché ieri in qualche occasione è stato impreciso.

Continua così De Santis: “Vlahovic? Non si può cancellare quanto successo negli ultimi giorni, anche per lui non è stato facile gestire le emozioni. Ieri ha giocato una grande partita, dimostrando maturità: auspico che questa situazione venga portato avanti almeno fino a gennaio. A gennaio servono un giocatore che possa non solo dare un’alternativa a Italiano in attacco, ma consentirgli di schierarlo assieme al serbo”.