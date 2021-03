De Santis: “Fiorentina, slitta la programmazione del futuro. Palesi gli errori del mercato”

L’esperto di mercato, Lorenzo De Santis, ha commentato a Lady Radio il pareggio tra Fiorentina e Parma.

Ecco le sue parole: “La partita ha dimostrato gli errori del mercato e la rosa corta di Prandelli. Il terzo gol dei ducali l’hanno costruito e segnato i subentrati, mentre la Fiorentina non ha veramente nessuno in grado di sopperire all’assenza dei titolari. Malcuit sta pagando la lunga inattività, Kokorin è ai box. Tra i tanti problemi che ha, la Viola segna col contagocce e l’attacco non può prescindere da Vlahovic. A gennaio speravamo che la Fiorentina riuscisse a tirarsi fuori dalla lotta salvezza in tempo breve, così da programmare il futuro, ma non potrà farlo, almeno non alla luce del sole. Adesso è fondamentale dare un segnale a Benevento. La nota più positiva, oltre a Quarta, sono i risultati delle dirette concorrenti”.