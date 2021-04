De Santis: “Fiorentina tradita dalle certezze. Gattuso il profilo giusto per la panchina di Commisso”

L’operatore di mercato, Lorenzo De Santis, ha parlato delle vicende di casa Fiorentina a Lady Radio.

Queste le sue dichiarazioni: “L’Atalanta è una squadra di un altro livello rispetto alla Fiorentina per tanti aspetti: gioco, talento e mentalità. E’ stata una partita in cui la squadra di Gasperini ha rimarcato per buona parte del tempo queste differenze. Per la Viola, tolti Dragowski e Vlahovic, c’è poco da salvare: anche quelli che dovrebbe essere delle certezze, come i difensori, hanno tradito. Allenatore del futuro? In vantaggio sulla concorrenza c’è Gattuso, ma il toto-allenatori ce lo porteremo dietro per diverso tempo. Il tecnico del Napoli ha il profilo giusto per la Fiorentina e a Napoli, tolto qualche passo falso, sta facendo bene”.