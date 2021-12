De Santis: “In caso di addio di Vlahovic in estate, la Fiorentina può acquistare due attaccanti”

L’intermediario di mercato Lorenzo De Santis ha parlato delle vicende di casa Fiorentina a Lady Radio.

Queste le sue parole: “In caso di cessione di Vlahovic in estate, la Fiorentina può pensare di acquistare due attaccanti: Scamacca e Augustin Alvarez. Cifre? Si potrebbe chiudere sui sessantacinque milioni in totale. Chiaramente dipenderà dal budget, ma anche dalla capacità di arrivare sui giocatori al momento giusto com’è stato fatto per Ikoné col Lille. Gomez? Non credo che sia una pista concreta per la Fiorentina: dal punto di vista del ruolo non è il giocatore di cui ha bisogno la squadra di Italiano. Borja Mayoral è una pista che non mi sento di escludere, nonostante la retromarcia degli ultimi mesi. Mourinho non lo vede, questo è evidente”.