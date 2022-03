De Santis: “Italiano sta facendo qualche esperimento. Gli esterni d’attacco della Fiorentina iniziano ad essere un problema”

L’intermediario di calciomercato Lorenzo De Santis ha parlato dei temi del momento in casa Fiorentina a Lady Radio.

Queste le sue parole: “Il Verona mi ricorda la prima Atalanta, non hanno pagato nemmeno l’addio di Juric e l’arrivo di Di Francesco. Tudor è bravissimo, è riuscito a rivitalizzare diversi giocatori come Caprari che sembravano ormai in fase calante. La Fiorentina di ieri non mi è piaciuta nell’approccio al primo tempo: pur avendo trovato il gol, non è riuscita a mettere la partita dalla propria parte. Nella ripresa la squadra è tornata in campo con tutt’altro piglio, sprecando però diverse occasioni da gol”.

Continua così De Santis: “E’ stata una Fiorentina a due facce, Italiano sta facendo un po’ di esperimenti perché c’è differenza tra giocare con Vlahovic e con Piatek. Inizia ad essere un problema il fatto che sugli esterni nessuno è in grado di fare la differenza”.