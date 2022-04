De Santis: “La Fiorentina è sulle tracce di Lopez del Lanus, Belotti resta una suggestione. Qualificarsi in Europa darebbe slancio nel consolidare la rosa per le prime posizioni”

L’intermediario di calciomercato Lorenzo De Santis ha trattato a TMW Radio dell’attualità in casa viola e di alcune tematiche di mercato legate alla Fiorentina: “Voglio fare i complimenti a Vincenzo Italiano per come sta conducendo la stagione, sopperendo all’addio di Vlahovic. Ha fatto di necessità virtù, cambiando il modo di giocare della Fiorentina. Un eventuale piazzamento in Europa può essere la spinta per andare a fare mercato di consolidamento sulla rosa e renderla competitiva anche per le prime posizioni”.

E su chi potrà essere uno dei prossimi attaccanti della Fiorentina dichiara: “Dovrà essere ponderata molto bene la scelta, visto che Cabral sarà confermato. Con Piatek avresti già completato la coppia di nove, la Fiorentina ora vuole valutare bene tutte le piste: da quelle sudamericane, Alvarez e Jose Manuel Lopez del Lanus, a quella italiana di Belotti che è più che una suggestione a parametro zero. Un usato sicuro che, se rivitalizzato, può essere pedina interessante”.