De Santis: “Mi aspetto due colpi che permettano alla Fiorentina di lottare per l’Europa. Milenkovic via a gennaio? L’idea della società”

L’operatore di calciomercato Lorenzo De Santis è intervenuto a Lady Radio per discutere delle vicende di casa Fiorentina.

Queste le sue parole: “Tiene banco l’attualità, come è giusto che sia. Domenica la Fiorentina affronterà il Sassuolo, con cui in passato ha fatto diverse operazioni come Lirola e Duncan e potrebbe farle anche in futuro con i vari Berardi o Scamacca”.

Continua così De Santis: “La situazione Ikonè è ancora da definire, il Lille sta facendo molto bene e in Champions ha raggiunto i quarti. Sull’onda dell’entusiasmo, mi aspetto che Commisso acquisti due giocatori che permettano alla Fiorentina di lottare per l’Europa fino alla fine. Milenkovic via a gennaio? È un’ipotesi remota, credo che la volontà della società viola sia di cederlo a fine stagione assieme a Vlahovic”.