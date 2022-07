De Santis: “Milenkovic garantisce centimetri, affidabilità e gol. Non sarà facile sostituirlo, attenzione a Quarta”

L’intermediario di calciomercato Lorenzo De Santis ha parlato delle mosse della Fiorentina a Lady Radio.

“La società deve acquistare almeno un difensore centrale se viene ceduto Milenkovic. Il serbo garantisce centimetri, affidabilità e qualche gol: bisognerà capire bene dove la società vorrà andare a prenderlo, tenendo di conto che la Fiorentina non si tira indietro di fonte a piste internazionali. Quarta? Ha un potenziale ancora inespresso, come fatto con altri giocatori Italiano può riuscire a migliorare anche l’argentino. In tal senso, l’addio del serbo potrebbe aprirgli spazi importanti: per me ha delle doti davvero importanti”.

Continua così De Santis: “La Fiorentina deve essere brava a trovare giocatori con motivazioni giuste: creare un buon gruppo sarà fondamentale in una stagione come questa interrotta dal Mondiale. Sono due le pedine di scambio che potrebbe usare la società: Zurkowski e Kouame. Quest’ultimo mi ha sempre dato un senso di incompiutezza, non lo vedo nella Viola del futuro”.