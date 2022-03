De Santis: “Quarta è un patrimonio della Fiorentina, va tutelato”

L’intermediario di calciomercato Lorenzo De Santis ha parlato dei temi del momento in casa Fiorentina a Lady Radio.

Diversi i temi trattati, a cominciare da Martinez Quarta: “E’ un patrimonio della società e va tutelato. A me è sempre piaciuto tanto fin dai primi tempi al River Plate, quando giocava da centrocampista. Deve però crescere nei movimenti della fase difensiva, a me ricorda molto Lisandro Martinez che è addirittura più basso di Quarta. Ha un piede eccezionale per iniziare l’azione, è stato preso dall’Ajax ed è nel giro dell’Argentina. Sembra assurdo, ma potrebbe giocare nel Barcellona e non nel campionato italiano: non è adatto ad una squadra che deve difendere”.

Prosegue così De Santis: “Agustin Alvarez? Ha un profilo molto interessante, ma non può ottenere il passaporto. Ad oggi la Fiorentina ha in rosa Cabral, che ha bisogno di tempo per adattarsi, e Piatek, che non è certo rimanga a Firenze“.