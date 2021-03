De Santis: “Se fossi nella Fiorentina, terrei Vlahovic anche se non dovesse rinnovare”

L’operatore di mercato, Lorenzo De Santis, è intervenuto a Lady Radio per discutere delle vicende di casa Fiorentina.

Ecco il suo pensiero: “Vlahovic valutato 50 milioni di euro? E’ un 2000 che fa gola a tanti, non è facile fare una valutazione numerica. La Fiorentina dovrà fare di tutto e di più per rinnovargli il contratto, ma non sarà facile. Io lo terrei per un’altra stagione anche se non dovesse rinnovare il contratto. Il ragazzo si aspetta un’offerta importante, bisogna capire se il club di Commisso avrà le carte giuste per respingere le sirene di big come Roma e Milan. A livello anagrafico è un calciatore che non ha eguali. Ribery? Piace al Monza, sa che quello che andrà a firmare probabilmente sarà l’ultimo contratto della carriera. Vedo molto difficile il rinnovo di Milenkovic, che ha tanti estimatori e il contratto in scadenza nel 2022″.