De Santis: “Se la Fiorentina vuole Berardi, dovrebbe mettere in conto di fare uno sforzo in più. Alvarez in prospettiva sarebbe un colpo straordinario”

L’intermediario di calciomercato Lorenzo De Santis è intervenuto a Lady Radio per commentare le vicende di casa Fiorentina.

Queste le sue parole: “Berardi? Il Sassuolo è una bottega cara, se vuoi un calciatore lo devi pagare. Se la Fiorentina ha individuato in Berardi una priorità, come io credo, dovrebbe mettere in conto di fare qualche sforzo in più. Quest’anno, c’è finalmente la possibilità di lottare per un qualcosa di importante: servono però un paio di acquisti per rendere la Fiorentina veramente competitiva”.

De Santis si sofferma poi su Alvarez: “In Europa lo vogliono molte società, negli ultimi giorni non mi risulta un’accelerata da parte della Fiorentina. Forse il rischio di un’asta ha bloccato la società gigliata. I costi dell’operazione sarebbero minori rispetto a quelli di Berardi: probabilmente non darebbe le solite risposte nel presente, ma in prospettiva si tratterebbe di un acquisto straordinario”.