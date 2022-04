De Santis: “Tra Zaniolo e Gonzalez, io mi prendo sempre l’argentino. La vittoria di Napoli è il frutto del lavoro fatto finora”

L’intermediario di calciomercato Lorenzo De Santis ha parlato dei temi del momento in casa Fiorentina a Lady Radio.

“A Firenze si stanno vedendo delle scene che mancavano da anni, riassaporando quelle emozioni dopo tanto tempo. La vittoria non è una casualità, ma è il frutto del lavoro fatto fino ad ora. E adesso la Fiorentina deve usare questo entusiasmo come carburante in vista del rush finale di stagione. Gonzalez? Se lo paragoni a Zaniolo considerando i problemi fisici di quest’ultimo, io mi prendo sempre l’argentino”.

De Santis si sofferma poi sulla lotta per l’Europa: “L’Atalanta è una squadra discontinua, probabilmente di più anche della Lazio. Secondo me le romane hanno entrambe delle debolezze, i biancocelesti hanno un ottimo undici ma poche riserve. La Roma, invece, ha una rosa più profonda ma un calendario più difficile considerando anche la Conference League“.