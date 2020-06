De Santis: “Tre operazioni importanti di mercato per la Fiorentina. Pedro del Chelsea potrebbe essere un nome buono. Fossi nei viola in Argentina prenderei…”

Il procuratore Lorenzo De Santis, è intervenuto su CasaViola, trasmissione che va in onda ogni mercoledì sera su Toscana TV e in diretta internet su Fiorentinanews.com, per parlare di alcune manovre di mercato della Fiorentina: “Mi risulta che il club viola abbia intenzione di fare tre operazioni importanti, una per reparto” ha detto in prima battuta.

Si è parlato della possibilità che possa arrivare Pedro dal Chelsea, come scritto proprio da noi: “Potrebbe essere un giocatore non solamente di nome, ma anche nel pieno della sua carriera e che può dare molto. Per quello che so ha tante offerte e non ha grande fretta di scegliere, visto il fatto che comunque è stata traslata la conclusione di questa stagione”.

Uno sguardo anche verso il Sudamerica, in cui De Santis è molto attivo: “Ci sono tante occasioni, considerato il momento economico di difficoltà. Se dovessi fare nomi direi Bustos del Talleres che è un attaccante che ricorda da vicino Lautaro Martinez. Ma se fossi la Fiorentina prenderei Carrascal, è un giocatore davvero molto forte con una tecnica straordinaria”.