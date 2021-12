De Santis: “Vlahovic vuole rimanere fino a giugno e poi andare all’estero. Julian Alvarez? Presto ci saranno novità”

L’intermediario di mercato Lorenzo De Santis ha parlato a TMW Radio a proposito di Dusan Vlahovic: “La mia sensazione è che la Fiorentina abbia abbassato i fari e che finché ci sarà un minimo margine di manovra proverà a trattare un rinnovo con clausola. Credo che sia difficile che Vlahovic possa trasferirsi già nel mercato di gennaio, anche perché so che lui preferirebbe aspettare la prossima stagione per andare all’estero”.

E poi su Julian Alvarez ha aggiunto: “So che Milan, Inter e Juventus hanno mandato i loro scout in Sudamerica, anche se non soltanto per monitorare per Alvarez. Su di lui ci sono anche Siviglia e Atletico Madrid: questi sono giorni importanti al River, l’allenatore Gallardo potrebbe decidere se rimanere o meno anche in base alla permanenza di certi calciatori. Comunque su Alvarez ci saranno novità prima dell’apertura del mercato”.