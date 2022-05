De Siervo: “Nuovi stadi in Italia? C’è stata tutta la polemica a Firenze. Le amministrazioni devono agevolare il processo, perché nessuna realtà calcistica è interessante senza progetti”

L’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, è intervenuto a Radio Anch’io Sport su Radio Uno Rai, dove ha parlato anche della situazione stadi nel nostro paese: “Alcune squadre hanno tracciato la strada, Juventus, Udinese, Sassuolo e Atalanta e molti sono anche i progetti in partenza. C’è la consapevolezza da parte di tutti che il percorso da intraprendere è quello dell’accelerazione dei processi organizzativi e burocratici”.

Poi ha aggiunto: “C’è stata tutta la polemica a Firenze (dove verrà realizzato il rinnovamento del Franchi ndr) che credo che abbiate seguito attentamente. Il presidente della Lega, Casini, ha aperto un tavolo che coinvolge tutte le parti in causa, soprattutto ritengo che le amministrazioni devono mettersi una mano sulla coscienza e cercare di facilitare questo processo, perché nessuna realtà calcistica può essere interessante se non ha un progetto stadio programmato per i tre anni successivi”.