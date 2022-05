De Sinopoli: “A Commisso piacciono molto i numeri, ma a noi tifosi interessa anche altro. La nostra è una posizione attendista”

Il presidente dell’ATF (Associazione Tifosi Fiorentini), Federico De Sinopoli, ha commentato su La Nazione l’intervento del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, che ha toccato diversi argomenti ieri: “Ho ascoltato lo stesso Rocco di sempre, sono contento che si sia ripreso fisicamente dopo un periodo difficile. L’intervento di ieri lo considero di routine, da imprenditore si percepisce che gli piacciono molto i numeri ed ha fatto diverse comparazioni con altri club. A noi tifosi, che siamo reduci da una festa allo stadio sabato sera, interessa anche altro in questo momento: ad esempio cosa accadrà sul mercato. Ha lasciato una porta aperta alla potenziale conferma di Torreira, vedremo”.

Poi ha aggiunto: “Quella dei tifosi in questo momento è una posizione attendista. È vero che sui social qualcuno di scontento c’è, ma adesso è anche giusto godersi la festa di sabato scorso per il ritorno in Europa, come hanno fatto i ragazzi della curva, che non si sono mai tirati indietro quando hanno avuto qualcosa da dire alla società”.