De Sinopoli: “I fuochi d’artificio, l’unica maniera per esternare la nostra passione per la Fiorentina. Abbiamo fatto capire ai giocatori cos’è Firenze”

Incontro coi giocatori e fuochi d’artificio prima della partita col Sassuolo. I tifosi della Fiorentina si sono mossi nel corso delle ultime ore per sostenere la squadra e per far capire anche che si aspettava una reazione da parte della squadra.

“E’ l’unica maniera per esternare la nostra passione – spiega in merito Federico De Sinopoli, presidente dell’ATF, intervenuto su Lady Radio – Del resto da marzo c’è voglia di sostenere la squadra, di far parte di quello che è il calcio. L’idea dei fuochi di artificio è un ‘qualcosa per’, far sentire l’attenzione che c’è all’interno della tifoseria. Così come l’incontro, non preventivato, coi giocatori l’altra sera. E’ un modo per far capire Firenze”.