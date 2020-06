De Sinopoli: “Il Franchi è obsoleto, ci vanno solo i malati di Fiorentina. Se Commisso preferisce Campi, a noi va bene”

Federico De Sinopoli, presidente dell’ATF (Associazioni Tifosi Fiorentini), è intervenuto a Radio Bruno Toscana: “Striscioni per Commisso? Quando si muove tutta insieme, la tifoseria organizzata lo fa per questioni importanti. L’iniziativa è nata per mettere un punto fermo sulla questione stadio. E’ da quaranta anni che se ne parla, adesso è arrivato il momento di dire basta. Nessuno tifa per un luogo piuttosto che per un altro. Quando gli stadi diventano obsoleti, vanno buttati giù. Gli stadi non nascono per essere dei monumenti, basta con i vincoli. Il Franchi ha fato il suo corso, si sta sbriciolando e non è più sicuro. Ci dobbiamo adeguare, non va bene rimanere nel passato. Al Franchi possono andare soltanto i malati della Fiorentina, non i nuovi tifosi, quelli che nascono attraverso le tv. Ci fidiamo della nuova proprietà, abbiamo capito che non siamo di fronte a degli sprovveduti. Se per Commisso Campi è meglio di Campo di Marte, a noi va bene. Basta che nessuno si metta di traverso”.

