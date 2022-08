De Sinopoli: “Per domani sera non c’è una corsa al biglietto. Vogliamo l’Europa ma poi non riusciamo a offrire una cornice di pubblico importante”

Il presidente dell’ATF Federico De Sinopoli ha parlato a Radio Toscana della situazione legata alla presenza dei tifosi al Franchi domani sera per Fiorentina–Twente: “Ad oggi dico che si potrebbe fare meglio, purtroppo molte persone sono frenate dalle previsioni meteo che danno pioggia. Non c’è la corsa al biglietto, e questo è un nostro piccolo difetto: vogliamo andare in Europa e poi non riusciamo a costruire cornici di pubblico importanti, a meno che non venga il Bayern Monaco. Invece quello di domani è un appuntamento importante, passare il preliminare significa tornare davvero ai livelli che ci competono e i tifosi devono dare il loro contributo”.

E poi ha aggiunto: “Certamente il periodo non aiuta, molta gente è partita per le ferie dopo il 14 di agosto. A poco più di 24 ore dalla partita non so se ci saranno grosse accelerazioni, quello dello stadio scoperto diventa un problema se c’è il rischio di una grandinata come quella dell’altra sera. Trasferta a Empoli? Allo stadio Castellani ci sono dei lavori e sono andati per le lunghe. La vendita dei tagliandi dovrebbe partire domani pomeriggio, ci sarà spazio per circa 6000 tifosi viola con un prezzo che si aggira tra i 25 e i 27 euro. Siamo un po’ stretti con i tempi ma tutti i problemi dovrebbero essere risolti”.