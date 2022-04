De Sisti: “Ora la Fiorentina sembra una squadra senza limiti. Incredibile il lavoro che ha fatto Italiano con certi giocatori”

Raggiunto da TWM, l’ex viola Giancarlo De Sisti ha detto la sua sul momento della Fiorentina: “Sta giocando bene da tempo, sembra quasi che non abbia limiti. E’ forte anche quando non ha la palla, perché pressa alto e non permette agli avversari di giocare. Vedo nella Fiorentina una squadra capace di capire perfettamente i momenti della partita, muovendosi di conseguenza”.

E poi ha aggiunto: “Il giocare bene spesso dipende anche dai giocatori che si hanno a disposizione, ma non bisogna dimenticare il merito di Italiano. Questo allenatore ha portato credibilità, fiducia e stile di gioco. La Fiorentina fa giro palla e possesso, e poi sa anche concretizzare”.