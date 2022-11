De Zerbi: “A Duncan piaceva giocare a piede invertito. Il calcio italiano non è così indietro come si pensa”

L’allenatore del Brighton Roberto De Zerbi ha parlato in un’intervista a Sportitalia. Il tecnico è tornato anche sul suo periodo trascorso a Sassuolo, parlando anche del centrocampista della Fiorentina Alfred Duncan: “Mi piace utilizzare le mezzali a piede invertito, a livello tattico. Quando entrano in possesso, trovano uno spazio più ampio. Ricordo molto bene, a Sassuolo, che Duncan amava giocare così“.

Sul calcio italiano: “Non è così indietro. Sicuramente, lo è a livello di infrastrutture, con stadi e centri sportivi. A livello meramente calcistico, non è indietro, c’è solo un modo diverso di vedere le cose. Differenze Premier-Serie A? Qua, prima della partita, è tutto tranquillo, poi l’intensità si scatena tutta in campo”.