De Zerbi: “Duncan voleva andarsene. Per il Sassuolo è una plusvalenza importante”

Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa soffermandosi anche sulla cessione di Alfred Duncan alla Fiorentina. Queste le sue parole: “Abbiamo provato a valorizzare il calciatore, per noi è una plusvalenza importante. Non aveva mai avuto grandissime offerte, questo vuol dire che è migliorato e che è stato fatto un lavoro importante. Duncan voleva andarsene. Se prima non era mai arrivata una richiesta per lui e adesso è stato ceduto, vuol dire che qualcosa di buono è stato fatto”.