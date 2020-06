De Zerbi e il Sassuolo da Europa League: ecco perché il tecnico ha preferito il rinnovo alla Fiorentina

C’è molta fiducia da parte di Roberto De Zerbi nella sua squadra, soprattutto nelle potenzialità in ottica futura: è questo infatti uno dei motivi principali che hanno spinto il tecnico a scegliere ancora la permanenza in Emilia Romagna rispetto all’idea di optare per un’altra realtà. Secondo Tuttosport infatti, secondo De Zerbi la sua squadra ha grandi prospettive e, se non sarà rivoluzionata sul mercato, avrà anche la possibilità di tornare in Europa League. Per questo la permanenza è diventata un’opzione più allettante rispetto all’interessamento della Fiorentina.

