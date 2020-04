De Zerbi: “Fiorentina società con blasone e una grande proprietà. Ma io…”

L’attuale allenatore del Sassuolo, Roberto De Zerbi, viene indicato come uno dei possibili candidati alla panchina della Fiorentina per la prossima stagione. Una voce questa commentata dallo stesso tecnico intervenuto su Sportitalia: “La Fiorentina ha un blasone ed ha una proprietà importante che si porta dietro una città di un certo tipo. Però al Sassuolo sto bene e la considero una società tra le migliori e lo dico grazie a quello che vivo ogni giorno. L’importante per me non è andare in una big, ma è lavorare bene. Tutti ambiscono ad arrivare al top, ma questo non significa che se sei in una società che ha un certo tipo di ambizioni non sia una grande”.

Nel frattempo Fiorentina e Sassuolo hanno condotto diverse operazioni di mercato: “Credo – continua De Zerbi – che sia stato grazie ai rapporti esistenti fra le società. Qualche merito penso di averlo anche io, stanno facendo tutti bene qui, quindi questo vuol dire che almeno non faccio danni”.