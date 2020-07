De Zerbi giura amore al Sassuolo: “Potrei fare come Ferguson, ma sono pesante”

Accostato per diverse settimane alla Fiorentina, il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera. Di seguito un estratto delle sue parole: “Rinnovo? Non dovevo dare segnali, ma dovevo fare quello che mi rende felice al risveglio: sono innamorato della mia squadra e mi dà gioia allenarla. Credo di essere uno con le idee chiare. E soprattutto di essere forte per non farmi condizionare da quello che si dice. Cerco di convincere i giocatori a fare quello in cui credo, loro mi danno risposte positive e questo mi basta: prendo la professione come passione e divertimento”.

Continua così De Zerbi: “Champions? Siamo ancora distanti, ma con me o senza di me credo che il Sassuolo ci arriverà. Intanto ora proviamo la corsa all’Europa League, che è difficile. La differenza è che adesso i giocatori ci credono. Abbiamo lo scontro diretto col Milan in casa: spingiamo forte, per non avere nessun tipo di rimpianto. Io il Ferguson di Sassuolo? Non avrei problemi, ma sono pesante: non so se riescono a reggermi. Pesante su cosa? Un po’ su tutto quello che è calcio, mentre sulla vita privata so stare al posto mio. Chiedo di non accontentarsi e di porre il lavoro in cima a tutto, anche alla famiglia”.