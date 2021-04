De Zerbi piace a tutti: da obiettivo viola all’innamoramento… dello Shakhtar

Nel recruiting della Fiorentina per l’affidamento della prossima panchina c’è stato sicuramente anche Roberto De Zerbi, già dall’anno scorso. Il tecnico del Sassuolo è uno dei personaggi più emergenti e a fine stagione potrebbe lasciare il club neroverde: su di lui il pressing viola è decisamente scemato e passato in secondo piano, visto il focus su Gattuso. Per De Zerbi però gli apprezzamenti arrivano anche dall’estero e in particolare dall’Ucraina, dove lo Shakhtar Donetsk sarebbe pronto a ricoprirlo d’oro, in virtù dell’innamoramento calcistico verso di lui da parte di Darijo Srna, assistente del tecnico Luis Castro.

#Shakhtar have shown interest for Roberto #DeZerbi as a new coach for the next season. #Srna loves him. His contract with #Sassuolo expires in June. A spanish club have also asked info for RDZ, who have not decided his future (he still could stay at Sassuolo) yet. #transfers

