“De Zerbi? Vedremo se rimarrà al Sassuolo. Berardi è cresciuto molto, ma noi siamo una bottega cara”

Il calciomercato della Fiorentina potrebbe passare da Sassuolo. Nel mirino, infatti, c’è l’allenatore del club neroverde, Roberto De Zerbi, ma anche un vecchio pallino del club di Rocco Commisso già trattato nella scorsa estate. Si tratta di Domenico Berardi, esterno d’attacco classe ’94 che potrebbe tornare nell’orbita gigliata in caso di addio di Federico Chiesa. Il direttore sportivo del club emiliano, Giovanni Rossi, ha parlato in questi termini del futuro dei due a Sky Sport: “Siamo molto contenti del mister, vedremo se rimarrà o meno. Ha tutte le carte in regole per ricalcare le orme degli allenatori che sono già passati qui, come Allegri, Pioli e Di Francesco. Domenico, invece, è cresciuto molto sotto l’aspetto umano: si è affermato da giovanissimo e adesso credo che sia pronto per fare tutto. Il Sassuolo è una bottega cara, chiederci Berardi non sarà facile per nessuno”.

