Deadline dei contratti, la Fiorentina ha due calciatori in scadenza. E Amrabat potrebbe stare ai box…due mesi!

Detto che le deadline dei contratti andrebbero posposte di due mesi, dal 30 giugno al 31 agosto, la questione è saliente soltanto per chi va in scadenza questa estate. Come ricorda La Nazione, la Fiorentina ha in scadenza Caceres e Thereau: il primo vedrà scattare la sua opzione per il rinnovo – con il prolungamento o con una deroga federale -, il secondo sarà libero. Badelj, Ghezzal e Dalbert invece hanno bisogno del famoso prolungamento delle scadenze, perché altrimenti i tre non potrebbero giocare né con la Fiorentina né con la vecchia squadra fino a settembre. Più facile la situazione di chi, come Kouamé e Duncan, ha il riscatto obbligatorio. Amrabat, infine, sarà viola a settembre in ogni caso: nel migliore, giocherà a Verona fino a fine agosto, mentre nel peggiore starà due mesi ai box.