Decreto Crescita, sospiro di sollievo per tutta la Serie A. Ecco quanto risparmia la Fiorentina per Ribery

Nelle settimane scorse vi abbiamo raccontato del rischio che il Decreto Crescita escludesse i giocatori dall’applicazione dei benefici fiscali introdotti (LEGGI QUI). Una notizia che aveva colto di sprovvista le squadre, visto il particolare momento economico che il sistema calcio – e non solo – sta vivendo.

La questione, come si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, dovrebbe essere finalmente stata sistemata grazie alla pubblicazione, in extremis, del decreto attuativo da parte del Governo. Un tassello che mancava per riabilitare il regime speciale per i lavoratori impatriati e sbloccare così le agevolazioni fiscali per gli sportivi professionisti.

Sorride anche la Fiorentina, che senza il suddetto decreto attuativo avrebbe speso 1,5 milioni di euro in più per lo stipendio di Franck Ribery. Soldi che, invece, la società di Commisso risparmierà. Esultano anche le big del campionato, che possono risparmiare qualche milione di euro: in un momento del genere, è oro colato.