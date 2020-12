Uno shock fiscale sulla Serie A: La Fiorentina rischia di perdere diversi soldi

Shock fiscale per la Serie A dopo l’uscita della circolare che esclude i giocatori dall’applicazione dei benefici fiscali introdotti con il Decreto Crescita. E anche la Fiorentina si ritrova a fare i conti con questa decisione. Secondo il Corriere dello Sport-Stadio i viola si troveranno a fare i conti con i 4 milioni di euro netti di Franck Ribery che comporterebbero un lordo ed un costo aziendale maggiorato di 1,5 milioni di euro. Ed è solo il caso più eclatante presente all’interno del club di Commisso.

Ma tutti i grandi club, a cominciare da Juventus e Inter, si troverebbero a fronteggiare una situazione non facile.

Il presidente della Figc Gravina ha immediatamente scritto al governo manifestando le sue preoccupazioni in merito e sollecitando un intervento urgente. Ed è un appello che non sembra caduto nel vuoto, perché è stata promessa una correzione in tempi rapidi.