Definita la cessione di Illanes: l’argentino giocherà in Serie C

Come vi avevamo anticipato nei giorni scorsi, è praticamente tutto definito per l’addio di Julian Illanes dalla Fiorentina. Il difensore argentino giocherà nel Pescara e nelle ultime ore sono stati limati tutti i dettagli della trattativa. Quella di oggi dovrebbe essere la giornata del suo arrivo al club che nella prossima stagione giocherà in Serie C.

Secondo quanto riportato dal canale abruzzese Rete8, nell’operazione che porterà Illanes in Abruzzo non verrà inserito Assan Seck, attaccante della Primavera del Pescara. Il giocatore, rispetto a quanto filtrato inizialmente, rimarrà a giocare nel club biancoazzurro.