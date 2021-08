Defrel scavalca Simy. E tra un Orsolini e un Brekalo ecco la novità dall’Ucraina

C’è una realtà in divenire all’interno della Fiorentina per quanto riguarda gli attaccanti. Tra quelli presenti troviamo un Kouame in partenza e un Kokorin non facile da piazzare.

Nel frattempo su La Nazione si legge che Defrel ha scavalcato Simy per il ruolo di vice-centravanti (il francese può fare diversi ruoli in attacco, anche la prima punta) e c’è un esterno offensivo che deve ancora arrivare. Fino a ieri Orsolini (Bologna) e Brekalo (Wolfsburg) erano le situazioni che maggiormente si confacevano alle esigenze viola. Per il primo, il contatto con il Bologna c’è stato una quindicina di giorni fa, poi i due club hanno fissato un aggiornamento subito dopo Ferragosto. La Fiorentina punta al prestito con diritto di riscatto, ma nel frattempo ha sondato la possibilità di arrivare a Brekalo. 12 milioni di euro il costo del cartellino del croato.

Sul giornale cittadino viene però sottolineata la novità arrivata ieri, con Carlos De Pena, classe 1992, doppio passaporto (Uruguay e Italia) e il contratto in scadenza con la Dinamo Kiev il prossimo 31 dicembre, accostato alla Fiorentina. Potrebbe essere lui l’innesto più facile da ingaggiare per completare il pacchetto degli esterni offensivi, visto che il prezzo del suo cartellino (ormai a un passo dallo svincolo) sarebbe valutato non oltre i 2,5 milioni di euro.