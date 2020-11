Delio Rossi: “Ecco perché la Fiorentina ha scelto Prandelli. Vedo la Viola dietro a 7-8 squadre”

L’ex allenatore della Fiorentina, Delio Rossi, ha parlato a TMW della nuova Viola di Cesare Prandelli. Queste le sue parole: “Si è deciso di puntare su un tecnico che conosce l’ambiente alla perfezione. Ora è probabilmente al di sotto delle proprie possibilità. Potrà anche far meglio ma la vedo dietro a 7-8 squadre“.

Rossi si sofferma poi sul campionato di Serie A: “C’è da chiedersi il motivo per cui la differenza la fanno i trentacinquenni. La dice lunga sul nostro campionato. Ibra, Dzeko e Ronaldo sono decisivi ma il meglio di sé lo hanno già dato. Mi viene da chiedermi cosa sarà il nostro campionato. E’ preoccupante. Il nostro calcio è sempre stato molto tattico e la differenza la fa l’intensità che ritroviamo invece in altri campionati anche inferiori al nostro. Prendiamo l’Atalanta: se ha intensità può giocarsela con tutti, in caso contrario può prenderne anche 5 dal Liverpool”.