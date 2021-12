Delio Rossi: “Italiano? Ha meritato questa opportunità: lo hanno capito subito e sta facendo bene. Vlahovic, serve chiarezza”

L’ ex allenatore della Fiorentina Delio Rossi ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW circa l’attuale allenatore e alla situazione in casa viola.

Ecco le sue parole: “Italiano? Sta facendo un bel lavoro in una piazza non facile, conquistandosi questa opportunità con i risultati raccolti in campo. Ci ha impiegato meno lui a farsi comprendere dai giocatori viola che non Sarri alla Lazio. Va considerato che i gigliati venivano da stagioni difficili, e se proponi ai calciatori un nuovo progetto sei accettato di miglior grado. Manca solo da indirizzare la situazione inerente a Vlahovic, che si sta comunque comportando con la massima professionalità: credo che rimarrà fino al termine della stagione, ma serve chiarezza“.