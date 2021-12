Delio Rossi: “La Fiorentina può competere per un posto in Europa. Vlahovic è un predestinato, ma la questione intorno a lui andrà risolta”

Delio Rossi, ex allenatore della Fiorentina, intervistato da TMW Radio, ha parlato della squadra di Italiano e del suo trascinatore, a Dusan Vlahovic: “A differenza della Lazio, nella Fiorentina si vede la mano dell’allenatore. Certo, a Firenze era anche più facile visto che i biancocelesti venivano da grandi risultati. Per quanto sta esprimendo, la Fiorentina può competere per un posto in Europa, fermo restando però che la questione Vlahovic andrà risolta”.

A proposito dell’attaccante serbo, Rossi ha aggiunto: “Di giocatori forti ce ne sono, di campioni pochi. La componente emotiva e psicologica fa la differenza. Ho la sensazione che Vlahovic sia un predestinato”.