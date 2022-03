Delio Rossi, ex tecnico della Fiorentina, ha commentato la fresca eliminazione della Juventus dalla Champions League per mano spagnola. A Leggo ha dichiarato: “Mi ha sorpreso perché i bianconeri non sono inferiori al Villarreal, fermo restando che loro sono stati più tattici dei bianconeri. A parità di qualità la differenza te la fanno i giocatori bravi sull’uno contro uno e nella Juventus Juan Cuadrado e Paulo Dybala lo possono fare”.