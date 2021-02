Delio Rossi: “Un allenatore o lo si conferma con piena fiducia e lo si manda via. L’esonero è giusto se l’allenatore non ha più in mano la squadra, non quando non arrivano i risultati”

Delio Rossi, doppio ex della prossima sfida di campionato tra Sampdoria e Fiorentina è intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss per parlare di come sono evolute le figure di calciatore e allenatore al giorno d’oggi. Ecco il pensiero dell’ex tecnico, recentemente esonerato dalla panchina dell’Ascoli nella serie cadetta:

“Ho sempre detto che a parità di qualità degli allenatori, c’è chi è più abituato a lavorare con i giovani e chi è più gestore, la differenza la fa sempre la società, soprattutto nei confronti dei giocatori. Dopo la legge Bosman i calciatori sono delle imprese individuali che pensano solo a loro stessi, quando vedono un allenatore in difficoltà diventa un alibi per loro. Un allenatore o lo si conferma con la piena fiducia e lo si manda via. Manderei via un allenatore non quando non arrivano i risultati, ma quando non ha più in mano la squadra”.