Demiral vicinissimo all’Atalanta: La Juventus tornerà su Milenkovic?

Per l’Atalanta, come scrive TMW, accordo in via di definizione con la Juventus per l’acquisto di Merih Demiral. Il difensore turco classe ’98 tramite il suo entourage è al lavoro per definire l’accordo sull’ingaggio ed è pronto a trasferirsi a Bergamo sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

Con la Juventus che si è “liberata” di uno slot per quanto riguarda la retroguardia, possibile che i bianconeri tornino alla carica per il difensore viola Nikola Milenkovic.