Dennis Man approderà in serie A…ma non alla Fiorentina. La possibile destinazione del giovane talento rumeno

Un giovane talento che era stato proposto alla Fiorentina sta per approdare in serie A ma non alla Fiorentina. Come riporta TMW, si delineano i contorni dell’operazione che dovrebbe portare entro breve Dennis Man al Parma. Il club, metterebbe sul piatto 12 milioni di euro più tre di bonus, raggiungibili alle 15 presenze di Man con la nazionale rumena (il primo milione e mezzo, ndr) e ai dieci gol segnati, in due anni, in maglia crociata (il secondo milione e mezzo). Già chiusi gli accordi tra club ducale e FCSB (o Steaua Bucarest), ma anche l’intesa tra giocatore e Parma: un unico ostacolo alla fumata bianca, vale a dire la richiesta di ulteriori garanzie finanziarie da parte del club rumeno a Kyle Krause, specie alla luce della posizione di classifica molto negativa del Parma. Una volta fornite, Man partirà alla volta di Parma.

