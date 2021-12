Derby ad alta quota

Bologna-Fiorentina di domenica sarà un derby dell’Appennino ad alta quota. Le due squadre infatti si trovano al momento al sesto posto in campionato, appaiate insieme alla Juventus a quota 24 punti. Per la squadra di Italiano un inizio di stagione convincente dopo annate deludenti, per quella di Mihajlović sorprendente, rivelandosi una delle sorprese di questo primo blocco di partite.

La squadra viola arriva al Dall’Ara con un solo obiettivo in testa, dettato dalle parole di Vincenzo Italiano: trovare continuità. I viola infatti, dopo aver inanellato ben tre vittorie consecutive nelle primissime giornate di campionato, non hanno più vinto due match di fila, rispolverando i fantasmi dello scorso anno. Da otto sfide la squadra viola sta alternando in modo una vittoria a una sconfitta una dopo l’altra. Dopo l’ottima prestazione casalinga contro la Sampdoria, adesso è il momento di tornare a guadagnare punti anche lontano dal Franchi. Anche perché lo score di zero punti nelle ultime quattro trasferte, stona molto con quello che ha dimostrato questa squadra fino ad adesso.