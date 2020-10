Derby dell’Emilia rocambolesco e a suon di gol. Il Sassuolo rimonta il Bologna e va al secondo posto Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Succede di tutto nell’anticipo di mezzogiorno e mezzo tra Bologna e Sassuolo. Ad aggiudicarsi il derby dell’Emilia per sono infatti i neroverdi per 3-4. Apre le marcature per i padroni di casa Soriano, con gli ospiti che trovano il pareggio poco dopo con Berardi. La squadra allenata da Mihajlovic torna in vantaggio nella prima frazione con Svanberg e fa il tris con Orsolini ad inizio ripresa, ma i ragazzi di De Zerbi accorciano prima con Djuricic e pareggiano con Caputo. A sancire il verdetto della gara è il difensore rossoblù Tomyasu con un autogol. Con questo risultato il Sassuolo sale a 10 punti al secondo posto in classifica, mentre il Bologna resta per il momento a pari merito con la Fiorentina a quota 3.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Milan 12, Sassuolo 10, Atalanta 9, Juventus, Napoli 8,, Inter 7, Sampdoria, Verona, Benevento 6, Roma, Lazio 4, Genoa, Fiorentina, Spezia, Bologna, Parma 3, Crotone, Cagliari 1, Udinese, Torino 0.