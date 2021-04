Dertycia: “Potevo essere come Batistuta a Firenze. Non ho saputo dominare lo stress, mia figlia quando mi toccava aveva le mani piene dei miei capelli”

Nell’estate del 1989, la Fiorentina decise di portare in Italia il centravanti argentino, Oscar Dertycia. Ricciolone, chioma al vento, ci mette un po’ per inserirsi. Mentre sembrava essere finalmente sulla strada giusta, si procurò la lesione del crociato del ginocchio destro: un colpo durissimo che gli procurò una forma di stress che gli è costata anche la perdita di tutti i suoi capelli.

“È il gennaio del 1990 e si gioca Fiorentina-Napoli – racconta Dertycia a Tuttomercatoweb – partita di Coppa Italia a Perugia: uno scontro di gioco con Maradona, un contrasto dove ci contendevamo un pallone a metà campo e mi faccio male. La diagnosi è impietosa: rottura del crociato del ginocchio destro. Non mi ero mai infortunato prima e non mi sono mai infortunato dopo. Ma per me è tragica, perché ero nel giro della Seleccion e perdo il treno per il Mondiale…Non ho saputo dominare il nervoso, lo stress. Eravamo solo io e mia moglie, con mia figlia nata da un mese. Ero senza amici o altri familiari che potessero supportarmi. Non potevo far altro che stare in casa e guardare la finestra. Circa due mesi dopo l’infortunio, siamo a marzo ed è il mio compleanno, inizio ad accorgermi che sto perdendo i capelli. Prendevo in braccio mia figlia e praticamente quando mi toccava aveva le mani piene dei miei capelli”.

“Se ho mai pensato che al posto di Batistuta sarei potuto esserci io? Ci penso eccome. Ho il rammarico di non aver avuto il tempo necessario per dimostrare il mio valore. Potevo essere come lui, magari non sarei durato 10 anni come lui ma 5-6 anni sì, o almeno avrei potuto rispettare i 3 anni di contratto, segnando come ho fatto in Argentina e successivamente in Spagna. Non voglio con questo sminuire Batistuta, anzi. Mi tolgo il cappello per la carriera che ha fatto alla Fiorentina: eccellente goleador, eccellente attaccante e con l’adattamento necessario ha raggiunto gli obiettivi. È stato capocannoniere e non posso far altro che complimentarmi con Gabriel per quel che ha fatto, consacrandosi come goleador, leader fino ad ottenere la fascia da capitano”.