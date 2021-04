Designato l’arbitro di Verona-Fiorentina: Due i precedenti, tutti positivi

Sono state rese note le designazioni arbitrali della 32° giornata di Serie A, che comincerà domani sera con la sfida tra Hellas Verona e Fiorentina.

Ecco nel dettaglio le scelte per la partita della squadra di Iachini:

Arbitro: PRONTERA (sez. Bologna)

Assistenti: PASSERI – LOMBARDI

IV: AYROLDI

VAR: ORSATO

AVAR: LO CICERO

Prontera ha già arbitrato in due occasioni la Fiorentina ed entrambe le volte è andata bene alla Viola (successo per 1-0 contro l’Udinese al Franchi il 6 ottobre del 2019 e per 3-1 in trasferta contro la Spal il 2 agosto 2020).