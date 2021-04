Designato un arbitro alla “prima uscita viola” per Sassuolo-Fiorentina

Sabato alle ore 18 la Fiorentina di Beppe Iachini tornerà in campo contro il Sassuolo al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Per il posticipo tra viola e nero verdi, è stato designato un fischietto “quasi emergente” in serie A. A dirigere l’incontro sarà infatti Gianluca Aureliano della Sezione di Bologna e sarà coadiuvato da Tolfo e Prenna con Pairetto al VAR. Piccola curiosità: Aureliano sabato pomeriggio arbitrerà per la prima volta la Fiorentina nella sua giovane carriera.