Designazioni arbitrali : Roma-Fiorentina a Chiffi. Precedenti positivi per entrambe le squadre

La partita di domani in scena all’Olimpico tra Roma e Fiorentina è stata affidata all’arbitro Daniele Chiffi. Assistenti Di Iorio e Vecchi, quarto uomo Guida, mentre al VAR ci sarà Mazzoleni.

I precedenti per entrambe le squadre sono positivi. Lo scorso 12 luglio 2020 ha arbitrato per la prima volta in stagione la Fiorentina nel match terminato in parità per 1-1 tra i viola e l’Hellas Verona. Ricordiamo il pareggio acciuffato dalla Fiorentina nei minuti finali con il gol di Cutrone. Anche per i giallorossi un solo precedente con Chiffi in questa stagione. Si tratta della gara del 15 settembre 2019 vinta dalla Roma per 4-2 contro il Sassuolo di Roberto De Zerbi.