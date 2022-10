Desolati: “Quello di Jovic non è l’atteggiamento giusto. Lui e Cabral non si cercano in campo”

L’ex attaccante della Fiorentina Claudio Desolati, a Radio Bruno Toscana ha parlato del gesto polemico di Luka Jovic dopo la rete del 3-3 contro l’Inter: “Quello di Jovic un atteggiamento da tenere di fronte al pubblico, che deve essere sempre ringraziato. Non sono atteggiamenti da tenere davanti a 30mila persone. Se ti fischiano è normale. I due attaccanti della Fiorentina, mi sembrano poco tranquilli quando giocano. L’allenatore deve decidere se possono giocare insieme o meno. Jovic e Cabral non si cercano in campo”.