Deulofeu al Napoli è (alla fine) cosa fatta: la volontà di giocare la Champions League ha prevalso

Dopo diverse settimane di trattativa, tra riflessioni, rilanci e controproposte, sembra si sia finalmente arrivati alla definizione della trattativa che sancirà il trasferimento di Gerard Deulofeu al Napoli. Lo spagnolo ha spinto con insistenza il club bianconero per accettare l’offerta dei partenopei: ha spesso fatto capire di stare bene ad Udine, ma anche di essere pronto ad andare via nel caso in cui arrivasse una proposta da parte di un club che gioca la Champions League.

Il suo sì al Napoli è arrivato da tempo, nonostante l’interesse di altri club importanti come la Fiorentina, e adesso è stato raggiunto l’accordo anche con l’Udinese. 16 milioni di euro, quattro in meno rispetto ai 20 richiesti dal club di Pozzo. L’affare è concluso e Deulofeu sarà la prossima freccia nell’arco offensivo di Spalletti.