Deulofeu cambierà squadra in estate: l’Udinese fa il prezzo, tra le pretendenti c’è anche la Fiorentina

Gerard Deulofeu è stato senza dubbio uno dei migliori giocatori dell’ultima Serie A. 13 gol e 5 assist con la maglia dell’Udinese, numeri che uniti alle sue grandi qualità tecniche hanno attirato l’attenzione di diverse squadre. Tra queste anche la Fiorentina, che secondo quanto riporta TMW avrebbe manifestato interesse per l’acquisto del suo cartellino.

La cifra richiesta dall’Udinese sarebbe di circa 15 milioni, ma il vero ostacolo per la Fiorentina è la folta concorrenza. Su Deulofeu infatti ci sono anche Milan e West Ham ma soprattutto Napoli, che al momento è la squadra ad aver chiesto maggiori dettagli. Deulofeu ha un accordo non scritto per lasciare l’Udinese in estate, resta solo da capire quale sarà la sua destinazione.