Di Caprio: “Molto probabile che Marcao arrivi in Italia, su di lui Atalanta e Fiorentina. Per quanto riguarda il costo dell’operazione…”

Alla radio turca Radyospor ha parlato l’agente FIFA Lorenzo Di Caprio per quanto riguarda l’obiettivo viola Marcao, attualmente giocatore del Galatasaray. Queste le sue parole: “Le due società maggiormente interessate a lui sono Fiorentina e Atalanta. Molto probabile che il giocatore approdi in Serie A. Si parla di un’offerta che si aggira intorno ai 9-10 milioni di euro. Giocare in Italia è il sogno del ragazzo”.